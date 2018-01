Adversário de Saretta é eliminado Flávio Saretta está em boa fase e com sorte. Passou para as quartas-de-final do ATP Tour de Viña Del Mar, no Chile, e nem sequer precisou terminar sua partida diante do argentino David Nalbandian. É que seu adversário foi desclassificado, quando o brasileiro vencia o primeiro set por 4 a 3, depois de uma tremenda confusão com um juiz de linha, que por pouco não termina em agressão. O jogo estava bastante equilibrado. Logo no primeiro game, Nalbandian quebrou o serviço de Saretta. O brasileiro respondeu a quebra em seguida e empatou por 1 a 1. Até 4 a 3, os dois tenistas estavam confirmando seus saques. Quando servia com vantagem de 40 a 15, o jogador argentino recebeu uma advertência por "coaching", ou seja, recebia instruções de seu técnico, Gabriel Markus, sentado atrás da quadra. Um juiz de linha delatou o ocorrido ao árbitro de cadeira, que cumpriu a regra. Irritado, Nalbandian permitiu a reação de Saretta que empatou o game por 40 a 40. O tenista argentino perdeu então o controle emocional e xingou severamente o juiz de linha, que voltou a levantar e relatar o caso ao árbitro de cadeira. O clima ficou tenso com argentinos e chilenos discutindo, até a chegada do supervisor da ATP, Tom Barnes, que tomou a decisão de desclassificar Nalbandian. O jogador ainda deverá receber uma multa, ainda não anunciada. No início da semana, o clima também ficou tenso com a derrota do ídolo chileno Marcelo Rios, para o argentino Mariano Zabaleta, na primeira rodada da competição. Beneficiado pela eliminação de seu adversário, Flávio Saretta volta à quadra nesta sexta-feira em Viña Del Mar para tentar uma vaga nas semifinais, jogando diante do equatoriano Nicolas Lapentti, que nesta quinta-feira ganhou do paraguaio Ramon Delgado por 4/6, 6/3 e 6/3.