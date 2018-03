Adversário desiste e Cañas avança O tenista argentino Guillermo Cañas garantiu nesta segunda-feira sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de Roland Garros mesmo sem jogar. Seu adversário, o alemão Nicolas Kiefer, alegou contusão e sequer foi à quadra. Com a classificação de Cañas, a Argentina garante uma vaga nas semifinais do torneio, já que na próxima rodada ele vai enfrentar o vencedor do confronto entre os também argentinos José Acasuso e Mariano Puerta. Esta é a segunda vez que Cañas alcança as quartos-de-final em Roland Garros. A primeira foi em 2002.