Adversário desiste e Johansson vence Líder do ranking da Corrida dos Campeões, o sueco Thomas Johansson garantiu nesta quinta-feira sua vaga na terceira rodada do Torneio de Dubai. Johansson foi beneficiado pela desistência do adversário, o espanhol Alex Calatrava, que abandonou a partida no segundo set por contusão. O primeiro set terminou com vitória de Johansson por 6/3. A segunda série foi interrompida no início do quarto game, quando o sueco vencia por dois a um. Em outra partida da segunda rodada, o inglês Tim Henman derrotou o bielo-russo Max Mirnyi por dois sets a zero. As parciais foram de 6/4 e 6/4.