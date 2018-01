Adversário desiste e Mello avança O tenista brasileiro Ricardo Mello não precisou de muito esforço para garantir sua classificação para as quartas-de-final do Brasil Open. O adversário de Mello, o argentino Martin-Vassallo Arguello, abandonou o jogo no começo do segundo set, após sentir-se mal. Arguello recebeu atendimento na quadra, mas foi orientado pelos médicos a desistir da partida. Quando o jogo foi interrompido, o brasileiro vencia por 1 game a 0. Mello já havia vencido o primeiro set por 6/3. Nas quartas-de-final, Ricardo Mello vai enfrentar o espanhol Santiago Ventura, que garantiu sua vaga ao derrotar o seu compatriota Alex Corretja. Esta partida será disputada nesta quinta-feira à noite.