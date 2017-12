Adversários na decisão, Federer e Nadal fazem ‘guerra fria’

Com esperanças de receber o troféu dos ‘Mosqueteiros’ das mãos do tricampeão Gustavo Kuerten, Roger Federer e Rafael Nadal revelaram um clima de ‘guerra fria’ na véspera da final, marcada para este domingo, às 15 horas (10 horas de Brasília, com transmissão ao vivo pela ESPN). Ambos empurram o favoritismo e tentam passar a pressão ao rival. Esta será a 12.ª vez que estes dois jogadores se encontram e, certamente, é a partida mais importante de todas. Afinal, tanto um como o outro jogam para fazer história. "Não sou o melhor de todos os tempos, como o Rafa [Rafael Nadal] está falando", esquivou-se Federer. "Não é o momento agora de se falar em recordes. Ele [Nadal] sim é o melhor no saibro. Recentemente marcou 81 vitórias seguidas na superfície, o que é para um tremendo recorde." Nadal, em suas divertidas entrevistas, onde sempre faz muita confusão com o idioma inglês, revelou esperteza e descontração ao também empurrar o favoritismo para o adversário. "Ele [Federer] me ganhou em Hamburgo. Não estou fugindo da pressão, mas os números mostram que Federer é o melhor de todos." Para os dois jogadores, os números serão importantes em caso de uma conquista de título neste domingo. Roger Federer está há 175 semanas como número 1 do mundo, é dono de 10 títulos de Grand Slam e busca o único troféu desse circuito que ainda não possui, o das quadras de saibro de Roland Garros. "Não vim a Paris atrás de recordes, mas sim atrás do título." Federer já venceu o Aberto da Austrália em 2004, 06 e 07, ganhou em Wimbledon de 2003 a 2006, e o US Open de 2004 a 2006. Nadal, há 98 semanas como número dois do mundo, tenta colocar seu nome ao lado de Ivan Lendl, Mats Wilander e o próprio Gustavo Kuerten - jogadores que venceram por três vezes Roland Garros. Troféu brasileiro Roger Federer não sabia que Gustavo Kuerten - para quem perdeu por triplo 6/4, em 2004, em Roland Garros - viajou a Paris para participar da cerimônia de premiação na final masculina. E coincidência ou não, escolheu um outro brasileiro para treinar neste sábado. É o juvenil Henrique Cunha, um jogador canhoto como Nadal. O tenista brasileiro fez o seu papel ao bater bola com o número 1 do mundo e depois resolveu também levar um troféu para sua cidade Jaú. Pediu autógrafo a Federer e posou para uma foto ao seu lado, acompanhado também do técnico Lázaro Machado.