Adversários tentam evitar sexto título de Federer no US Open

Desde 2004, a cena é a mesma: Roger Federer levanta o troféu do US Open. A hegemonia do suíço na quadra rápida de Flushing Meadows, em Nova York, é mesmo incontestável, mas, para o último Grand Slam da temporada, os adversários prometem fazer de tudo para evitar a sexta conquista consecutiva deste ícone do tênis mundial.

Para John McEnroe, uma lenda do esporte no país, dono de quatro US Open, nem Roger Federer nem seu principal algoz dos últimos anos, o espanhol Rafael Nadal, levarão o troféu. O norte-americano aposta no compatriota Andy Roddick e no britânico Andy Murray para ficar com o título.

Os dois tenistas vêm mesmo em grande fase. Recentemente, Murray tomou a segunda posição do ranking de Nadal, que estava afastado das quadras, se recuperando de tendinite nos joelhos e não está no melhor de sua forma. Soma-se a isso, o desejo de revanche do britânico, que perdeu o último título da competição justamente para Federer.

OS MAIORES EM GRAND SLAM 15 títulos - Roger Federer (SUI) 14 - Pete Sampras (EUA) 12 - Roy Emerson (AUS) 11 - Bjorn Borg (SUE) e Rod Laver (AUS)

E Federer coleciona o desejo de revanche também em Roddick. Além de também ter vencido o norte-americano em uma final de US Open (2006), o suíço saiu vitorioso do último confronto entre os doi s, em Wimbledon, em épicos 3 sets a 2, com parciais de 5/7, 7/6, 7/6 e 3/6 e incríveis 16/14, no último set.

"Roddick atingiu o nível mais alto de sua carreira em Wimbledon e a superfície favorita de Murray é a quadra dura. O nível físico de Murray parece estar maior do que jamais esteve", disse McEnroe.

Aos 27 anos, novamente número 1 do ranking da ATP, Federer vive uma das melhores fases de sua vida. Nem tanto pelos títulos e recordes - em Wimbledon superou a marca de 14 conquistas de Grand Slam do norte-americano Pete Sampras -, mas também, pelo nascimento dos gêmeos.

OS ÚLTIMOS CAMPEÕES 2008 - Roger Federer (SUI) 2007 - Roger Federer (SUI) 2006 - Roger Federer (SUI) 2005 - Roger Federer (SUI) 2004 - Roger Federer (SUI) 2003 - Andy Roddick (EUA) 2002 - Pete Sampras (EUA) 2001 - Lleyton Hewitt (AUS) 2000 - Marat Safin (RUS)

E a tranquilidade em casa motiva ainda mais o suíço. Em todas as suas entrevistas, faz questão de dizer que está focado na disputa nos Estados Unidos para garantir mais um troféu para os filhos. Além de todo o prestígio do título, o campeão do torneio leva para casa US$ 1,5 milhão e dois mil pontos no ranking.

"O US Open é o meu lugar. É o lugar onde meu foco está. Adoraria terminar o ano como número 1 do mundo e já até penso no que vou fazer nas férias. Vou sentar e ver aonde eu quero ir ano que vem e quais serão meus objetivos", disse Federer.