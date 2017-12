Agassi arrasa e Chang encerra carreira O norte-americano Andre Agassi começou arrasando no US Open. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, ele derrotou nesta terça-feira o espanhol Alex Corretja por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/2. Outro favorito a vencer foi o alemão Rainer Schuettler, cabeça-de-chave número 8 do US Open. Ele ganhou do australiano Wayne Arthurs por 4/6, 6/3, 6/2 e 6/4. O tailandês Paradorn Srichaphan também venceu: fez 2/6, 6/2, 6/3 e 7/6 (7/4) no francês Cyril Saulnier. Em outras jogos do dia, o holandês Sjeng Schalken ganhou do francês Julien Boutter por 6/2, 6/3 e 6/2, o checo Radek Stepanek venceu o espanhol Feliciano Lopez por um triplo 6/4, o russo Yevgeny Kafelnikov derrotou o belga Kristof Vliegen por 3/6, 7/6 (7/1), 6/2 e 6/2 e o argentino Juan Ignacio Chela eliminou o croata Roko Karanusic por 6/4, 7/6 (7/2) e 6/3. A rodada ainda foi marcada pelo adeus do norte-americano Michael Chang, um dia depois de Pete Sampras ter anunciado a aposentadoria. Aos 31 anos, sendo 16 como profissional, Chang perdeu para o chileno Fernando Gonzalez, por 6/3, 7/5, 5/7 e 6/4, naquele que foi o último jogo de sua carreira. "Senti muitas emoções antes e depois da partida, mas estou convencido que chegou o momento do adeus. E vou feliz com o que consegui como profissional?, disse Chang.