Agassi arrasa Ricardo Mello em Houston O brasileiro Ricardo Mello não resistiu ao norte-americano Andre Agassi e sofreu uma derrota arrasadora nas quartas-de-final do Torneio de Houston, que distribui US$ 380 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 1, Agassi venceu fácil por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1. Outro que avançou foi o francês Olivier Mutis, que ganhou do norte-americano James Blake por 6/4, 6/7 (3/7) e 6/1. Outro brasileiro joga ainda nesta sexta-feira pelas quartas-de-final em Houston. Fernando Meligeni enfrenta o norte-americano Andy Roddick. Em outra partida prevista o austríaco Jurgen Melzer encara o também norte-americano Mardy Fish.