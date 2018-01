Agassi avança às semifinais em Dubai Com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/4) sobre o russo Nikolay Davydenko, o tenista norte-americano Andre Agassi garantiu neste sábado vaga na semifinal do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes, que distribui US$ 1 milhão em prêmios. Na próxima fase ele vai ter pela frente o vencedor do duelo entre o suíço Roger Federer e o russo Mikhail Youzhny. Na outra semifinal jogam o espanhol Tommy Robredo e o croata Ivan Ljubicic.