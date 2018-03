Agassi cai na estréia em Hamburgo O tenista norte-americano Andre Agassi transformou-se nesta terça-feira, na principal surpresa da rodada do Masters Series de Hamburgo, na Alemanha. De forma surpreendente, foi derrotado pelo espanhol Feliciano López por dois sets a zero. A partida - válida pela primeira rodada - teve as parciais de 6-2 e 7-6 (7/5). Finalista do Masters de Roma, o argentino Guillermo Coria confirmou amplamente seu favoritismo e derrotou o norte-americano Vincent Spadea, com extrema facilidade. Fez dois a zero, com parciais de 6-0 e 6-2. O espanhol Albert Costa, por sua vez, eliminou o bielo-russo Max Mirnyi: 7-6 (7/3) e 7-5. A rodada teve ainda a vitória do eslovaco Dominik Hrbaty sobre o alemão Tommy Haas (6-4, 7-5) e do argentino Gastón Gaudio sobre o espanhol David Sánchez (6-2, 6-2). O checo Tomas Berdych eliminou o espanhol David Ferrer (6-2, 2-6, 6-3) e o argentino Mariano Puerta passou pelo belga Olivier Rochus (4-6, 6-1, 6-3).