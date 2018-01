Agassi chega à 25ª vitória seguida Atual campeão e dono de quatro títulos do Aberto da Austrália, Andre Agassi atingiu neste domingo a incrível marca de 25 vitórias consecutivos no primeiro torneio do Grand Slam na temporada. Além disso, o tenista norte-americano passou às quartas-de-final da competição em Melbourne, ao superar o tailandês Paradorn Srichaphan por 3 sets a 0, com parciais 7/6 (7/3), 6/4 e 6/4. Sem perder um set sequer até agora no torneio, Agassi terá pela frente o francês Sebastien Grosjean, que se classificou após derrotar o norte-americano Robby Ginepri por 3 a 1 (6/4, 3/6, 6/4 e 6/1). Mais um confronto das quartas-de-final já está definido. O norte-americano Andy Roddick, atual líder do ranking mundial, irá enfrentar o russo Marat Safin. Na rodada deste domingo, Safin ganhou do norte-americano James Blake por 3 sets a 1, com 7/6 (7/3), 6/3, 6//7 (6/8) E 6/3. Já Roddick venceu o holandês Sjeng Schalken por 6/1, 6/2 e 6/3.