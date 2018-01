Agassi chega à semifinal de Wimbledon O norte-americano Andre Agassi garantiu hoje sua vaga na semifinal do Torneio de Wimbledon, ao derrotar o francês Nicolas Escude por três sets a um - parciais de 6/7 (3-7), 6/3, 6/4 e 6/2, em apenas duas horas de partida. Esta é a quinta vez na carreira, que Agassi chega à semifinal de Wimbledon. Em uma partida que é considerada por muitos como uma final antecipada, Agassi vai enfrentar na semifinal o australiano Patrick Rafter, que venceu o sueco Thomas Enqvist. O norte-americano venceu o torneio em 92 e foi finalista em 99. Rafter foi vice no ano passado. Com o resultado desta partida, três semifinalistas já estão definidos. O croata Goran Ivanisevic garantiu sua vaga ao eliminar o russo Marat Safin por 3 sets a 1. O quarto classificado vai sair do confronto entre o britânico Tim Henman e o suiço Roger Federer, que acontece ainda nesta quarta-feira.