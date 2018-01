Agassi comemora volta sem dores O tenista norte-americano Andre Agassi retornou às quadras, após uma ausência de seis semanas em conseqüência de uma lesão no pulso, e estreou com vitória no Torneio de San Jose, na Califórnia. Na noite de terça-feira, ele derrotou o seu compatriota Cecil Mamiit por 6/7 (5/7), 6/3 e 6/2. Nesta quinta-feira, vai enfrentar o armênio Sargis Sargsian, um assíduo companheiro de treinos, por uma vaga nas quartas-de-final da competição. Agassi não sentiu dores durante a partida. ?O mais difícil é adquirir ritmo de jogo depois de ficar parado por tanto tempo?, disse o tenista. ?Mas procurei manter-me na melhor forma possível.? O norte-americano reconheceu que o acompanhamento de um especialista e treinos físicos ajudaram a controlar a preocupação com a lesão ? o jogador já se submeteue a uma cirurgia na mão em 1994, quando ficou vários meses longe das competições.