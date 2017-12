Agassi confirma favoritismo em Montreal O norte-americano Andre Agassi segue firme na luta pelo seu quarto título do Masters Series de Montreal, torneio que serve de preparação para o US Open (a partir do dia 25). Cabeça-de-chave número 1, ele ganhou nesta quarta-feira do russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2, pela segunda rodada. Em outros jogos do torneio, que distribui US$ 2,45 milhões em prêmios, o espanhol Feliciano Lopez ganhou do francês Paul-Henri Mathieu por 6/4, 3/6 e 7/5 e o argentino David Nalbandian venceu o britânico Tim Henman com um duplo 6/4.