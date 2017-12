Agassi conquista 5.º título em Miami Aos 31 anos, Andre Agassi mostrou que ainda está na luta pelos grandes títulos do circuito internacional. Com mais uma bela atuação em Key Biscayne, conquistou o 5.º troféu de sua carreira do Masters Series de Miami, ao derrotar na final o suíço Roger Federer por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/3, 3/6 e 6/4, depois de 2h20 de um bonito jogo. Com mais este bom resultado, o tenista norte-americana chega ao seu 51.º título e marca a 700.ª vitória de sua carreira. Além dos bons números, Agassi embolsou ainda um cheque de US$ 456 mil pela conquista em Miami e soma 500 pontos para o ranking mundial. Para o tenista suíço, Roger Federer, fica o consolo de um cheque de US$ 240 mil e com os 350 pontos ganhos na competição vai colocar-se entre os dez primeiros do ranking, na lista de classificação a ser divulgada nesta segunda feita pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Federer, campeão em Sydney, no início do ano, e vice-campeão em Milão, em fevereiro, mostrou ter atingindo um nível jamais visto em sua carreira. Com apenas 20 anos, se coloca entre os dez primeiros do ranking e com um jogo capaz de brigar pelos maiores títulos do circuito. Na final deste domingo, jogou com desenvoltura no terceiro set, quando venceu por 6/3 e chegou a ter uma quebra de serviço a seu favor no quarto, com 4 a 2, falhou ao acabar permitindo uma reação de Agassi. O tenista norte-americano mostrou um incrível preparo físico, para lutar pelo título e sob uma temperatura de 28 graus centígrados na quadra central de Crandon Park, em Key Biscayne, correu com eficiência nos pontos importantes para garantir a vitória. "Sinto-me muito bem aqui em Miami", disse Agassi, respondendo a uma insinuação de que com o quinto título do torneio, Crandon Park já poderia ser considerada a sala de estar de sua casa. "É um lugar que gosto muito de jogar, e curto muito este clima da competição." Agassi já ganhou os títulos de 1990, 95, 96, 2001 e agora 2002. Na atual temporada, o veterano tenista norte-americano participou de quatro torneios. Ganhou dois (Scottsdale e Miami), foi a final de outro, em San José; e perdeu na primeira rodada de Indian Wells.