Agassi conquista título em Los Angeles O norte-americano Andre Agassi conquistou, neste domingo, mais um título em sua vitoriosa carreira no circuito profissional de tênis. Ao bater Gilles Muller, de Luxemburgo, por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 7/5 -, Agassi levantou a taça do ATP de Los Angeles, nos Estados Unidos. A conquista representa o 60º título do tenista norte-americano. Ele é o sétimo na lista dos maiores vencedores de torneios da ATP - o melhor é Jimmy Connors, com 109 campeonatos. Feminino - Pelo ATP de Stanford, na Califórnia (EUA), a belga Kim Clijsters não tomou conhecimento da anfitriã Venus Williams e ganhou o torneio com a vitória por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/2.