Agassi contrata ex-técnico de Hewitt Em busca de um substituto para seu treinador Brad Gilbert, o tenista norte-americano Andre Agassi não deu tempo para o australiano Darren Cahill lamentar sua demissão pelo atual número 1 do mundo Lleyton Hewitt. E já confirmou que Cahill será seu técnico na atual temporada. A nova dupla estréia no ATP Tour de San José, a partir do dia 25. Cahill fez um excelente trabalho com Hewitt, mas mesmo assim acabou sendo dispensado.