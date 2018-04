Agassi dá show e avança no US Open O carisma de Andre Agassi é mundial. No US Open sua estrela brilha ainda mais forte. Aos 34 anos, o tenista norte-americano parece estar longe da tão falada aposentadoria. E com seu habitual show no seu palco preferido, o estádio Arthur Ashe, em Flushing Meadows, garantiu um lugar nas quartas-de-final do torneio ao superar o armênio Sargis Sargsian por fáceis 6-3, 6-2 e 6-2. "Este é o momento de mostrar o meu melhor tênis", acentuou Agassi. "É o torneio que gosto de jogar e sinto uma atmosfera muito especial." Um jogo de Agassi na quadra central de Flushing Meadows é mesmo um espetáculo emocionante. Nesta segunda-feira, não foi diferente. O tenista norte-americano mostrou todas as suas qualidades e não deu chances para o seu amigo pessoal Sargsian. Ao final, sua já tradicional despedida do público e uma demonstração de admiração e respeito mútuo. Na entrevista coletiva, Agassi falou muito sobre sua amizade com o tenista armênio, a quem ajudou em certa época da carreira, inclusive oferecendo carona em seu avião particular para disputar torneios nos Estados Unidos. "Admiro muito o respeito que Sargis tem por mim. Eu entendo esta situação e também tenho muita admiração por jogadores que já estiveram na liderança do ranking. Sempre aprendo com eles, afinal quem foi número 1 tem algo especial e não há muito tempo tirei muitas coisas de tenistas como Lleyton Hewitt e Guga." Na próxima rodada, Agassi vai precisar muito de toda a força da torcida norte-americana. Afinal, irá enfrentar o número 1 do mundo, o suíço Roger Federer que chega às quartas-de-final sem muito esforço. Na rodada desta segunda-feira, por exemplo, sequer precisou entrar em quadra. Seu adversário, o romeno Andrei Pavel em mais uma crise de hérnia de disco não teve condições de jogar, dando a vaga de presente para um dos favoritos ao título.