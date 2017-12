Agassi derrota Ferrero no Masters Cup O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero perdeu a chance de encerrar o ano como número 1 do mundo. Ele foi derrotado pelo norte-americano Andre Agassi por 2 sets a 1, em partida encerrada na madrugada desta quinta-feira pelo Masters Cup, em Houston (EUA). Ferrero começou bem e ganhou o primeiro set (2-6). Mas acabou perdendo os dois seguintes (6-3 e 6-4). Com a vitória sobre Ferrero, Agassi garantiu ao também norte-americano Andy Roddick a primeira posição no ranking da ATP em 2003.