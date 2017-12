Agassi derrota Kafelnikov e avança O norte-americano Andre Agassi confirmou o favoritismo e já está nas oitavas-de-final do US Open, o último torneio do Grand Slam na temporada. Cabeça-de-chave número 1, ele ganhou neste domingo do russo Yevgeny Kafelnikov por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/4) e 6/4), em jogo que teve de ser interrompido no sábado por causa da chuva em Nova York. O próximo adversário de Agassi será o também norte-americano Taylor Dent, que ganhou do chileno Fernando Gonzalez por 3 sets a 1. Em outro jogo do dia, o marroquino Younes El Aynaoui derrotou o checo Jiri Novak por 7/6 (7/1), 5/7, 3/6, 6/3 e 7/6 (7/5).