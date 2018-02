Agassi desiste de jogo e Hewitt avança Com uma contusão no pé, o tenista norte-americano Andre Agassi desistiu do jogo e nem entrou em quadra nesta sexta-feira, para enfrentar o australiano Lleyton Hewitt pelas quartas-de-final do Masters Series de Indian Wells, disputado nos Estados Unidos. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Hewitt espera agora o seu adversário na semifinal, que sairá do confronto entre o espanhol Carlos Moyá e o norte-americano Andy Roddick.