Agassi desiste do Aberto da Austrália O tenista norte-americano Andre Agassi anunciou neste domingo que não irá participar do Aberto da Austrália, que começa ainda hoje, em Melbourne. Com uma lesão na munheca, ele foi obrigado a desistir da disputa e não terá a chance de buscar o tricampeonato no torneio, já que foi campeão na duas últimas edições. No sábado, Agassi disputou a final de um torneio de exibição em Melbourne e perdeu para o também norte-americano Pete Sampras.