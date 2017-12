Agassi desiste do Torneio de Cincinnati O Torneio de Cincinnati que começou nesta segunda-feira, tem sua primeira baixa importante: o americano André Agassi, de 35 anos, atual campeão desta etapa do Masters Series, anunciou sua desistência. Em entrevista coletiva, o agente do jogador, Perry Rogers, diz que ele desistiu porque ?não queria começar algo que não pudesse terminar.? Acredita-se que o motivo da desistência é a necessidade do jogador em se recuperar por completo de uma lesão sofrida (antes do Torneio de Wimbledon) para estar pronto para o Aberto dos Estados Unidos, que começará em duas semanas. A decisão de não jogar em Cincinatti foi tomada logo após a perda do Torneio de Montreal, no domingo, para o espanhol Rafael Nadal.