Agassi dispara e Guga mantém 6º lugar Após a conquista do título no Masters Series de Miami, o tenista Andre Agassi ampliou ainda mais a sua vantagem na liderança do ranking da Corrida dos Campeões, que contabiliza os resultados obtidos na atual temporada, publicado pela ATP nesta segunda-feira. O norte-americano agora tem 336 pontos contra 233 do alemão Rainer Schuettler, segundo colocado. Na terceira posição segue o suíço Roger Federer, com 192, seguido do australiano Lleyton Hewitt, com 166. O brasileiro Gustavo Kuerten se manteve em sexto, com 150 pontos. Confira os dez primeiros do ranking: 1) Andre Agassi (EUA) -336 pontos 2) Rainer Schuettler (Alemanha) - 233 pontos 3) Roger Federer (Suíça) - 192 pontos 4) Lleyton Hewitt (Austrália) - 166 pontos 5) Andy Roddick (EUA) -161 pontos 6) Gustavo Kuerten (Brasil) - 150 pontos 7) Carlos Moyá (Espanha) - 142 pontos 8) Wayne Ferreira (África do Sul) - 118 pontos 9) Younes El Aynaoui (Marrocos) - 105 pontos 10) Paradorn Srichaphan (Tailândia) - 103 pontos