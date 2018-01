Agassi dispara; Guga cai no ranking Depois de conquistar o título no Master Series de Miami, o norte-americano André Agassi disparou na liderança da Corrida dos Campeões - o ranking que leva em conta o desempenho apenas nesta temporada, que foi divulgado nesta segunda-feira. Com o título, Agassi chegou a 425 pontos, contra apenas 176 do francês Arnaud Clement, o segundo colocado. O brasileiro Gustavo Kuerten, eliminado na terceira rodada em Miami, caiu uma posição e agora é o 10º colocado. Veja os 10 melhores do ranking da Corrida dos Campeões. 1. Andre Agassi (EUA) 425 pontos 2. Arnaud Clément (FRA) 176 3. Jan-Michael Gambill (EUA) 174 Evgueni Kafelnikov (RUS) 174 5. Patrick Rafter (AUS) 173 6. Lleyton Hewitt (AUS) 171 7. Sébastien Grosjean (FRA) 157 8. Roger Federer (SUI) 134 9. Dominik Hrbaty (ESL) 126 10. Gustavo Kuerten (BRA) 119 Outros Brasileiros 80 - Alexandre Simoni 22 86 - Fernando Meligeni 19 117 - André Sá 10 150 - Flávio Saretta 4