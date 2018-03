Agassi é campeão em Los Angeles O tenista norte-americano Andre Agassi ganhou do seu compatriota Jan-Michael Gambill, neste domingo, e se tornou o campeão do Torneio de Los Angeles pela terceira vez. Com a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, ele levou um prêmio de US$ 51.100 e conquistou seu 53º título na carreira.