Agassi é campeão em Miami O norte-americano Andre Agassi conquistou neste domingo pela quarta vez em sua vitoriosa carreira o título do Masters Series de Miami, o Torneio Ericsson de Tênis. Ele confirmou a boa forma por que passa ao derrotar o seu compatriota Jan Michael Gambill na decisão por 7/6 (7/4), 6/1 e 6/0. Em menos de duas horas de partida, Agassi garantiu nada menos do que o seu 48º título da carreira, o 12º da categoria Masters Series e 3.º deste ano. Gambill só ofereceu resistência ao adversário no primeiro set, quando perdeu apenas no tiebreaker. Nos dois sets seguintes, Agassi esteve perfeito. Ele venceu nove gueimes seguidos, mostrando toda a sua superioridade. Às vésperas de completar 31 anos, o campeão olímpico de Atlanta, em 1996, está em grande forma. O jogador, que eliminou nas semifinais o australiano Patrick Rafter, venceu há duas semanas o primeiro torneio da temporada da Série Masters, na cidade californiana de Indian Wells. Os campeonatos da Masters Series só perdem em importância para os do Grand Slam, os mais ricos do circuito. "Definitivamente, enfrentei um rival muito difícil de bater", comentou Gambill. "Ele não cometeu um só erro em toda a partida. Não sei como conseguiu isso." No sábado, Venus Williams conquistou o título feminino ao derrotaa Jennifer Capriati por 4/6, 6/1 e 7/6.