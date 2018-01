Agassi e Coria ganham no US Open O tenista norte-americano Andre Agassi garantiu nesta segunda-feira a sua vaga nas quartas-de-final do US Open, o quarto e último torneio do Grand Slam, disputado em Nova York, nos Estados Unidos. Outro que venceu e se classificou foi o argentino Guillermo Coria. Cabeça-de-chave número 7 do torneio, Agassi luta pelo seu terceiro título no US Open - venceu também em 94 e 99. Nesta segunda-feira, ele venceu o belga Xavier Malisse por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/4, 6/7 (5/7), 4/6 e 6/2. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o também norte-americano James Blake e o espanhol Tommy Robredo. Já Guillermo Coria, que é cabeça-de-chave número 8 no US Open, também fez 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 2/6, 6/7 (5/7), 6/2 e 6/2 sobre o chileno Nicolas Massu. Agora, ele espera adversário do jogo entre o francês Richard Gasquet e o norte-americano Robby Ginepri.