Agassi é eliminado; Guga em quadra A terça-feira tem sido complicada para os favoritos ao título do Master Series de Roma. Depois de Pete Sampras, agora é a vez de André Agassi ser eliminado logo na estréia. Líder do ranking da Corrida dos Campeões e cabeça-de-chave número 3, Agassi esteve irreconhecível e acabou derrotado pelo espanhol Alex Calatrava por dois sets a zero - duplo 6/3. No jogo anterior, Pete Sampras já havia perdido para o israelense Harel Levy (2 a 1). A rodada desta terça-feira teve ainda os resultados: Thomas Enqvist (SUE) venceu Gianluca Pozzi (ITA) por 6/2 e 6/1. Lleyton Hewitt (AUS) venceu Bohdan Ulihrach (RCH) por 6/1 e 2/6 e 7/5. A partida entre Gustavo Kuerten e o croata Ivan Ljubicic começou há instantes, pouco antes das 11 horas.