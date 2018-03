Agassi e Federer avançam em Indian Wells Andre Agassi, Roger Federer estão entre os jogadores que passaram nesta quarta-feira para as quartas-de-final do Masters Series de Indian Wells. Agassi derrotou o russo Mikhail Youzhny por 7/6 e 6/2, enquanto Federer superou Mardy Fish por 6/4 e 6/1. Os outros classificados para as quartas-de-final são Juan Ignacio Chela, que ganhou de Tommy Haas por 6/4 e 6/2, Guillermo Coria, que superou Sebastien Grosjean por 3/6, 7/6 e 6/2, e Irakli Labadzi, que eliminou Agustin Calleri por 1/6, 6/3 e 6/4.