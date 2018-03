Agassi e Federer se enfrentam na semifinal O norte-americano Andre Agassi e o suíço Roger Federer vão fazer uma das semifinais do Torneio de Indian Wells (EUA). Em partida encerrada na madrugada desta sexta-feira, Federer não encontrou resistência e derrotou o argentino Juan Ignácio Chela por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Federer venceu com parciais de 6/2 e 6/1. Agassi por sua vez, eliminou o também argentino Guillermo Coria. Com um pouco mais de dificuldade, o americano venceu com parciais de 6/4 e 7/5. No último confronto entre Federer e Agassi, o suíço se deu melhor. Na final do Masters Cup, Federer venceu por 3 sets a zero - parciais de 6-3, 6-0, 6-4.