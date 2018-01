Agassi e Ferrero avançam na Austrália O norte-americano André Agassi passou para a segunda fase do Aberto da Austrália ao derrotar o compatriota Brian Vahaly por 3 sets a 0, parciais de 7/5, 6/3 e 6/3. Com a vitória, Agassi pegará o sul-coreano Hyung-Taik Lee, que derrotou o espanhol David Ferrer por 3 sets a 1. No último domingo, Lee foi campeão do Torneio de Sydney sobre o espanhol Juan Carlos Ferrero, que nesta segunda-feira eliminou o argentino Franco Squillari por 3 sets a 1, parciais de 7/6, 3/6, 6/2 e 6/3. O espanhol pega agora o francês Jean-Rene Lisnard. Outra partida interessante acontecerá entre os argentinos Guillermo Coria e Guillermo Canas, que venceram seus jogos de estréia nesta segunda-feira. Coria eliminou o espanhol Francisco Clavet por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 7/5 e 6/1, e Canas derrotou o bielo-russo Vladimir Voltchkov por 6/3, 7/5 e 6/3. Outros resultados desta segunda: Jarkko Nieminen (FIN) 3 x 2 Nikolay Davydenko (RUS) Renzo Furlan (ITA)4 x 1 *Andrei Pavel (ROM) Fabrice Santoro (FRA) 3 x 0 Bjorn Phau (ALE) Jean-Rene Lisnard (FRA) 3 x 2 Andrea Gaudenzi (ITA) Jan-Michael Gambill (EUA) 3 x 2 Michael Llodra (FRA) Nicolas Escude (FRA) 3 x 1 Gouichi Motomura (JAP) Carlos Moya (ESP) 3 x 0 Dick Norman (BEL) Mardy Fish (EUA) 3 x 0 Joachim Johansson (SUE) Felix Mantilla (ESP) 3 x 2 Mariano Zabaleta (ARG) *abandonou