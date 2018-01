Agassi e Ferrero chegam às quartas Nenhuma surpresa. O norte-americano Andre Agassi e o espanhol Juan Carlos Ferrero confirmaram o favoritismo e chegaram às quartas-de-final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. Os dois venceram seus jogos neste domingo e já despontam como possíveis adversários na semifinal do torneio. Cabeça-de-chave número 2, Agassi avançou após o abandono do argentino Guillermo Coria, que sentiu uma contusão no pé durante o segundo set e desistiu do jogo pelas oitavas-de-final do torneio. Em busca de seu quarto título no Aberto da Austrália - venceu também em 1995, 2000 e 2001-, o norte-americano de 32 anos enfrentará agora o francês Sebastien Grosjean, que eliminou o espanhol Felix Mantilla por 3 a 2 (3/6, 2/6, 6/3, 6/3 e 6/3). Ferrero não teve trabalho para derrotar o croata Mario Ancic por 3 sets a 0, com parciais de 6/0, 6/3 e 6/2. Cabeça-de-chave número 4 do Aberto da Austrália, o tenista espanhol jogará nas quartas-de-final contra o sul-africano Wayne Ferreira, que ganhou do armênio Sargis Sargsian por 3 a 1 (6/3, 6/4, 3/6 e 6/3).