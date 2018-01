Agassi e Ferrero estréiam bem em Dubai O tenista norte-americano Andre Agassi estreou com boa vitória no Torneio de Dubai ao bater nesta segunda-feira o checo Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5. O espanhol Juan Carlos Ferrero também passou fácil à segunda rodada do torneio que distribui US$ 1 milhão em prêmios ao vencer o alemão Florian Mayer por 6-3 e 6-4. Nos demais jogos, o alemão Rainer Schuettler venceu o marroquino Younes El Aynaoui por 6-0 e 6-1, o checo Tomas Berdych superou o eslovaco Karol Beck por 6-4 e 7-6 (7/4), o também eslovaco Dominik Hrbaty derrotou Omar Bahrouzyan, dos Emirados Árabes, por 6-0 e 6-4, enquanto os espanhóis Tommy Robredo e Fernando Verdasco eliminaram o belga Olivier Rochus (7-6 (7/5) e 7-6 (8/6)) e o bielo-russo Vladimir Voltchkov (6-2 e 6-2), respectivamente.