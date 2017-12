Agassi e Ferrero lideram rankings O tenista norte-americano Andre Agassi se manteve na liderança do ranking de Entradas da ATP, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. Agassi acumula 4.005 pontos, com uma pequena vantagem sobre o espanhol Juan Carlos Ferrero, que soma 3.815 e ocupa a segunda colocação. O suíço Roger Federer é o terceiro, com 3.690. Gustavo Kuerten caiu uma posição e agora ocupa o 14ª lugar, com 1.645. O ranking de Entradas contabiliza o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas. No ranking da Corrida dos Campeões, a liderança é de Ferrero, com 552 pontos. Roger Federer é o segundo (547) e Guillermo Coria (ARG) o terceiro (513). Neste ranking - que leva em conta apenas a atual temporada - Guga subiu um posto e está em 12º, com 233 pontos.