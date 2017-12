Agassi e Graf antecipam casamento O casamento entre Andre Agassi e Steffi Graf está marcado para o dia 15 de setembro, em Las Vegas (EUA), onde nasceu o tenista, segundo informa a revista alemã Gala, na edição que chega às bancas nesta quinta-feira. De acordo com a revista, o casal decidiu antecipar a cerimônia, prevista para janeiro do ano que vem, por causa do nascimento do bebê, previsto para dezembro. Ainda de acordo com a publicação, Steffi não convidou o seu pai para a cerimônia. Steffi Graf tem 32 anos e Agassi 31.Os dois estão junto desde 99.