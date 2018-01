Agassi e Graf se casam em Las Vegas Andre Agassi e Steffi Graf se casaram nesta segunda-feira em Las Vegas (EUA), pelo menos dois meses antes da data prevista. De acordo com a página da ATP na internet, os dois decidiram fazer uma cerimônia íntima, sem a presença da imprensa e de muitos fãs. Agassi e Graff estão juntos há dois anos e esperam um filho para dezembro. A idéia deles era realizar o casamento depois do nascimento do bebê.