Agassi e Grosjean vencem em Roma O tenista norte-americano Andre Agassi não encontrou a menor dificuldade para garantir sua vaga na terceira rodada do Master Series de Roma. Nesta quarta-feira, Agassi derrotou o suiço Michel Kratochvil com facilidade por dois sets a zero. As parciais foram de 6/0 e 6/1. Outro que garantiu sua vaga foi o francês Sebastien Grosjean. Cabeça-de-chave número 10, Grosjean venceu o argentino David Nalbandian por dois sets a um: parciais de 5/7, 6/4 e 7/5. O alemão Tommy Haas também confirmou o favoritismo e venceu o argentino Juan Ignacio Chela em dois sets: 7/5 e 6/1. A rodada teve ainda a vitória de Andy Roddick (EUA) sobre Andrei Pavel (ROM) por dois a um: 1/6, 6/4 e 6-3.