Agassi e Grosjean vencem na Rússia O tenista norte-americano Andre Agassi, segundo colocado no ranking da Corrida dos Campeões, venceu nesta quarta-feira o checo Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em sua estréia no Aberto de São Petersburgo, na Rússia. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, ele irá enfrentar agora o eslovaco Karol Kucera. Outro tenista a vencer nesta quarta-feira foi o francês Sebastian Grosjean. Terceiro cabeça-de-chave em São Petersburgo, ele derrotou Sargis Sargsian, da Armênia, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. O seu próximo adversário será o argentino Mariano Zabaleta.