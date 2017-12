Agassi e Hewitt ganham em Wimbledon Dois dos principais favoritos ao título de Wimbledon estrearam com vitória no terceiro torneio do Grand Slam da temporada, em Londres. O norte-americano Andre Agassi e o australiano Lleyton Hewitt venceram seus jogos nesta terça-feira e avançaram para a segunda rodada da disputa. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Agassi não teve muitas dificuldades para derrotar o holandês Peter Wessels por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/1), 6/4 e 6/4. A vitória de Hewitt foi mais fácil ainda: 6/1, 6/2 e 6/4 sobre o sueco Magnus Gustafsson. Confira outros resultados dos jogos disputados nesta terça-feira em Wimbledon: Max Mirnyi (Bielorússia) venceu Wayne Arthurs (Austrália) por 7/5, 6/2 e 6/4; Andrei Stoliarov (Rússia) ganhou de Wayne Ferreira (África do Sul), que abandonou a partida quando perdia por 7/6 (7/4), 6/3 e 3/0; Felix Mantilla (Espanha) ganhou de Michael Llodra (França), que também deixou a disputa quando estava sendo derrotado por 6/4, 6/2, 6/7 (5/7), 3/6 e 2/1; Rainer Schuettler (Alemanha) eliminou Ivan Ljubicic (Croácia) por 7/6 (7/3), 7/6 (7/4) e 7/5; e Thomas Enqvist (Suécia) superou Martin Damm (República Checa) por 6/1, 6/3 e 7/5.