Agassi é líder na Corrida dos Campeões O tenista brasileiro Gustavo Kuerten se manteve na 10ª posição no novo ranking da Corrida dos Campeões, divulgado nesta segunda-feira. O ranking - que leva em conta apenas o desempenho nesta temporada - tem a liderança tranqüila do norte-americano André Agassi, que soma 425 pontos. O francês Arnaud Clement aparece em segundo com 176 pontos e é seguido de perto pelo norte-americano Jan Michael Gambill, que tem 174, o mesmo número do russo Yevgueni Kafelnikov. Veja os 10 primeiros na Corrida: 1 - Andre Agassi (EUA) 425 pontos 2 - Arnaud Clement (FRA) 176 3 - Jan Michael Gambill (EUA) 174 Yevgueni Kafelnikov (RUS) 174 5 - Patrick Rafter (AUS) 173 6 - Lleyton Hewitt (AUS) 171 7 - Sebastian Grosjean (FRA) 157 8 - Roger Federer (SUI) 134 9 - Dominik Hrbaty (ESL) 126 10 - Gustavo Kuerten (BRA) 119