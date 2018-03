Agassi é líder na Corrida; Moyá sobe O tenista norte-americano Andre Agassi se manteve na liderança do ranking da Corrida dos Campeões, segundo a lista divulgada hoje pela ATP. Agassi conta com 426 pontos, contra 219 de Gustavo Kuerten, o segundo colocado. A maior evolução da lista é o espanhol Carlos Moyá, que agora figura entre os 10 melhores. O brasileiro Fernando Meligeni caiu da 85ª posição da semana passada para a 89ª. Alexandre Simoni é o número 97 (22 pontos), Flávio Saretta é 124 (13) e André Sá, o 128 (12 pontos). Veja os 10 melhores da Corrida dos Campeões - que leva em conta o desempenho do tenista apenas na atual temporada: 1 - Andre Agassi (EUA) 426 pontos 2 - Gustavo Kuerten (BRA) 219 3 - Sebastien Grosjean (FRA) 203 4 - Juan Carlos Ferrero (ESP) 191 5 - Arnaud Clement (FRA) 182 6 - Yevgeny Kafelnikov (RUS) 175 7 - Jan-Michael Gambill (EUA) 174 8 - Patrick Rafter (AUS) 173 9 - Lleyton Hewitt (AUS) 171 10- Carlos Moyá (ESP) 162