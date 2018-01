Agassi é o líder da lista de Entradas A conquista do torneio de Houston neste domingo pelo norte-americano Andre Agassi lhe valeu a liderança do ranking de Entradas da ATP, publicado nesta segunda-feira pela ATP. Pela primeira vez no ano, o australiano Lleyton Hewitt é ultrapassado na lista e agora aparece na segunda posição com 4.295 pontos contra 4.395 do rival. Já o brasileiro Gustavo Kuerten permanece em 15º, com 1.620 pontos. Confira a lista do ranking de Entradas da ATP: 1) Andre Agassi (USA) - 4.395 pontos 2) Lleyton Hewitt (AUS) - 4.295 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 3.210 pontos 4) Carlos Moyá (ESP) - 3.035 pontos 5) Roger Federer (SUI) - 2.480 pontos 6) Andy Roddick (USA) - 2.305 pontos 7) Marat Safin (RUS) - 2.150 pontos 8) Albert Costa (ESP) - 1.960 pontos 9) Jiri Novak (CHE) - 1.951 pontos 10) Paradorn Srichaphan (THA) - 1.885 pontos 15) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.620 pontos