Agassi é o sexto favorito eliminado O tenista norte-americano Andre Agassi foi eliminado hoje na segunda rodada do Torneio de Hamburgo. Líder no ranking da Corrida dos Campeões, Agassi foi derrotado pelo francês Fabrice Santoro por dois sets a um - parciais de 6/3, 5/7 e 6/4. Com isso, já chega a seis os cabeças-de-chave eliminados nas primeiras rodadas. Além de Agassi, já estão fora do torneio, os favoritos, Gustavo Kuerten, Marat Safin, Yefgueni Kafelnikov, Pete Sampras e Magnus Norman. O Torneio de Hamburgo é o quinto Master Series da temporada e divide prêmio de US$ 2,9 milhões.