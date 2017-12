Agassi e Ríos avançam no US Open O tenista norte-americano Andre Agassi não teve o menor problema em sua estréia no US Open, em partida que terminou na noite desta segunda-feira. Agassi venceu o seu compatriota Mike Bryan por 3 sets a 0 - parciais de 6/4, 6/1 e 6/0 e garantiu sua vaga na segunda rodada. O chileno Marcelo Ríos também foi bem na estréia. Venceu o austríaco Markus Hipfl por 3 sets a 1 - parciais de 3/6, 7/5, 6/2 e 6/0.