Agassi e Rios ganham em Washington O tenista norte-americano Andre Agassi derrotou Wayne Black (Zimbábue) por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), nesta quarta-feira, pelo Torneio de Washington, que distribui US$ 800 mil em prêmios. Outro que venceu na rodada foi o chileno Marcelo Rios, ex-número 1 do mundo, que fez um duplo 6/2 em Michael Joyce (Estados Unidos). Mais sete partidas foram disputadas nesta terça-feira, em Washington. O equatoriano Nicolas Lapentti ganhou do norte-americano Alex Kim por 6/0 e 6/1; o eslovaco Dominik Hrbaty superou o francês Anthony Dupuis por 2 sets a 1, com 7/6 (7/5), 5/7 e 6/2; o holandês Sjeng Schalken venceu o russo Nikola Davydenko por 6/3 e 6/1; o inglês Greg Rusedski eliminou o francês Julien Boutter por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/2); o norte-americano Jan-Michael Gambill passou pelo espanhol Felix Mantilla com 6/3 e 6/1; o paraguaio Ramon Delgado derrotou o espanhol Jacobo Diaz por 7/5, 4/6 e 6/3; e o norte-americano Andy Roddick ganhou do tailandês Paradorn Srichaphan com 7/6 (7/2) e 6/3.