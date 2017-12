Agassi e Roddick avançam em San Jose Os norte-americanos Andre Agassi e Andy Roddick confirmaram o favoritismo e passaram para a semifinal do Torneio de San Jose, que é disputado nos Estados Unidos e distribui US$ 380 mil em prêmios. Além deles, outros dois tenistas dos EUA se classificaram: Mardy Fish e Robert Kendrick. Nas quartas-de-final, Roddick ganhou dos sueco Joachim Johansson por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (9/7). Seu adversário será Kendrick, que eliminou o francês Cyril Saulnier por 7/6 (8/6), 4/6 e 6/3. Já Agassi derrotou o também norte-americano Jan-Michael Gambill por 7/6 (7/4) e 7/5, passando para a semifinal. Agora, ele enfrentará Mardy Fish, classificado após vitória sobre o sul-coreano Lee Hyung-Taik por 6/2 e 6/3.