Agassi e Roddick avançam em San Jose O sul-coreano Lee Hyung Taik vendeu caro a derrota para o norte-americano Andy Roddick por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-2, nesta sexta-feira. Com a vitória, o atual campeão do ATP de San Jose garantiu vaga nas quartas-de-final. Já o veterano Andre Agassi não teve tanta dificuldade para vencer o dinamarquês Kenneth Carlsen por 7-5 e 6-1 e também avançar no torneio. Nos demais jogos, o austríaco Jurgen Melzer bateu o belga Xavier Malisse por duplo 6-3, o bielo-russo Max Mirnyi derrotou o norte-americano Kevin Kim por 6-1 e 7-5, o sueco Thomas Enqvist superou o norte-americano Robby Ginepri por 6-3 e 7-6 (7/1) e o francês Cyril Saulnier eliminou o checo Tomas Zib por 6-1 e 7-6 (7/3).