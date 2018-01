Agassi e Roddick jogam final em Houston Andre Agassi venceu o duelo contra o austríaco Jurgen Melzer em 2 a 0 (6/4 e 6/1) e se classificou para a final do Torneio de Houston, no Texas. Agassi fará a final diante de seu compatriota Andy Roddick, neste domingo. A vitória na semifinal colocou Agassi como número 1 do mundo, à frente do australiano Lleyton Hewitt.