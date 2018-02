Agassi e Roddick vencem em Indian Wells O tenista norte-americano Andre Agassi confirmou amplamente o seu favoritismo e avançou para a terceira rodada do Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos. Cabeça-de-chave número 9, Agassi venceu o romeno Andrei Pavel por dois sets a zero, com parciais de 6-3 e 6-4. Também pela segunda rodada, Andy Roddick derrotou o checo Jiri Novak em dois sets: 6-1 e 6-2 A rodada teve ainda a vitória do inglês Tim Henman sobre o austríaco Juergen Melzer (7-5 e 6-4) e a do espanhol Tommy Robredo sobre o sueco Thomas Enqvist. As parciais foram de 4-6, 6-2 e 7-6 (7-4). Veja todos os resultados da 2ª rodada : Tim Henman (ING) x Juergen Melzer (AUT): 7-5, 6-4 Tommy Robredo (ESP) x Thomas Enqvist (SUE) : 4-6, 6-2, 7-6 (7-4) Andy Roddick (EUA) x Jiri Novak (Rep. Checa): 6-1, 6-2 David Nalbandian (ARG) x Jonas Bjorkman (SUE): 6-1, 3-6, 6-1 Nicolas Kiefer (ALE) x Gastón Gaudio (ARG): 6-3, 6-1 Andre Agassi (EUA) x Andrei Pavel (ROM): 6-3, 6-4 Fernando González (CHI) x James Blake (EUA): 6-4, 0-6, 6-3 Guillermo Coria (ARG) x Paradorn Srichaphan (TAI): 6-4, 6-2